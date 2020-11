Serata in campo, quella di ieri. Mattinata in campo, quella di oggi. Cambiano i concetti alla base, dalla partita si è passati all'allenamento, ma non cambia certo l'attenzione e la determinazione della Juventus. Che ha un obiettivo primario: chiudere il discorso qualificazione, già a partire dalla sfida con il Ferencvaros di martedì sera all'Allianz Stadium.

LE SCELTE - Sarà solo la seconda di dieci 'finali', da qui a Natale. Così le ha definite Pirlo, che ha già le idee chiare e comunque tanto da valutare. Intanto, tra i pali torna Szczesny: davanti a lui, un cambio è da mettere in conto e potrebbe riguardare Danilo. Al posto del brasiliano, ecco una possibilità dal primo minuto per Frabotta. Cuadrado ancora titolare, occhio al possibile recupero di Leonardo Bonucci.

RAMSEY RECUPERA - McKennie è atteso dal primo minuto, c'è anche Ramsey che scalpita (ma potrebbe riposare, in vista di Benevento). Anche Chiesa è carico per un posto da titolare, ma il vero dubbio riguarda soprattutto l'attacco: Ronaldo - ancora a secco in Champions - ci sarà, magari al suo fianco avrà una chance Paulo Dybala con Morata in panchina...