21 anni. Un dato necessario, da cui partire, per capire la grandezza di Matthijs de Ligt. A questo, aggiungiamo il fatto che, tendenzialmente, i difensori raggiungono più tardi la maturità rispetto a chi gioca dal centrocampo in su. Basti pensare, in questo senso, alla parabola della carriera di Andrea Barzagli. Questa sera de Ligt ha esordito a Euro 2020, dopo il fastidio all’inguine, nella vittoria dell’Olanda per 2 a 0 contro l’Austria. Una gara come tante ne abbiamo viste in bianconero: perfetto negli interventi, autorevole nel guidare il reparto, un muro invalicabile per gli avversari. Un match terminato con i crampi, quello che capita a chi dà sempre tutto, anche quando non in perfette condizioni fisiche.

SOCIAL - Nel corso della partita, de Ligt è stato in tendenza su Twitter. Appassionati e tifosi di tutta Europa hanno utilizzato i social per commentare l’ennesima prestazione perfetta del centrale Oranje. De Ligt, ad oggi, è uno dei migliori investimenti fatti dalla Juventus negli ultimi tempi, meglio di Cristiano Ronaldo. È il campione del presente e del futuro da cui ripartire e su cui costruire i successi futuri. E, come suggerito mesi fa da diversi tifosi, l’uomo giusto a cui affidare la fascia da capitano.

MERCATO – Un profilo di questa caratura non passa di certo inosservato. Non è difficile immaginare come, negli ultimi anni, negli uffici della Continassa siano arrivate diverse mail, da parte dei top club di tutta Europa, di richiesta informazioni sul costo di de Ligt e sulla volontà della Juventus di cederlo. In particolare, a pressare per il centrale è il Barcellona. Il club catalano è rimasto scottato dalla scelta del giocatore di vestire la maglia bianconera ed è disposto a tutto pur di portarlo nella Liga. La Juventus, però, in questo è inamovibile. In un’estate dove, nella rosa bianconera, in molti sono sul mercato e vengono ritenuti sacrificabili, de Ligt rappresenta una certezza: non si muove da Torino, per lui c’è un futuro da leader dello spogliatoio.