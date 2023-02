Ancora a parte, Federico. E ancora dubbi sulle sue condizioni. Da oltre una settimana, l'esterno bianconero non riesce a smaltire il doppio sforzo di metà febbraio tra(83 minuti) e(90): da un leggero affaticamento, Chiesa è tornato a guardare i compagni da fuori. Dapprima la sfida esterna di La Spezia, poi il ritorno in Francia, ancora con il Nantes. E il derby? Il derby è. Non ha bisogno di tornare in forma (stava crescendo, eccome). Ha bisogno di smaltire gli acciacchi.Dopo una prima fase con il gruppo, Chiesa ha fatto un lavoro specifico tra coni e cinesini, testando prevalentemente la gamba. E' possibile che nessuno voglia forzare, e attorno alle sue condizioni la parola 'prudenza' resta quella più gettonata. Ma Federico vuole tornare, e vuole farlo quanto prima: è stato così a lungo lontano dall'atmosfera della partita, che una volta ritrovata sta facendo di tutto per non farsela sfuggire. Non più. Per questo si valuterà di giorno in giorno e di sensazione in sensazione. Se starà bene, e solo in quel caso, potrà rientrare a dare una mano ai compagni.Di Maria e Vlahovic, almeno martedì, potranno fare da sé. Insieme.