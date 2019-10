Il tridente pesante della Juventus - Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala - si può fare. Sarri non l'ha escluso, anzi, ma tutti e tre insieme possono convivere solo a una condizione: l'ex Palermo deve fare lo stesso lavoro che faceva con Allegri, tornando in fase difensiva e lavorando lui in copertura, lasciando agli altri due la libertà di poter pensare esclusivamente ad attaccare.