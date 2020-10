Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, emerge un quadro particolare dell'attacco della Juventus. C'è un problema che in questo momento rende molto complicato operare con il tridente: finché la Juventus difenderà infatti con un 4-4-2 serrato, ci sarà soltanto un posto disponibile al fianco di Cristiano Ronaldo, e dovranno contenderselo Morata e Paulo Dybala. Dunque, turnover costante oppure rivoluzione in atto? Pirlo ci pensa, sa che avrà tempo e nel mentre aspetta il ritorno del portoghese. Anche ieri, il tampone di CR7 dava esito positivo. E' corsa contro il tempo per averlo con il Barcellona, per il tridente poi si vedrà.