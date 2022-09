La storia di Massimilianoallaè costellata di cambi in corsa, nella stagione o nelle partite, di moduli o interpreti, che hanno segnato, in positivo, il destino della Vecchia Signora. Dopo un inizio di stagione altamente deludente, adesso l’ultimo appello per il tecnico livornese il cui futuro non è mai stato tanto in bilico. Al termine degli impegni delle nazionali, la Juve si ributterà dentro l’ennesimo tour de force che tra Italia ed Europa potrebbe già essere decisivo, in positivo o in negativo.Come racconta Il Corriere dello Sport, per far rinascere la Juventus Allegri riparte da due certezze: “più altri nove”. I due attaccanti, che si pensava potessero essere alternativi, hanno dimostrato di poter giocare insieme e in particolare il polacco è uno dei più brillanti degli uomini a disposizione del tecnico bianconero. La sua Juve, con il mercato estivo, era stata costruita in principio per giocare con il tridente, ma ora Allegri cerca la svolta con la doppia punta: