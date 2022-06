Massimiliano Allegri, anche lui in vacanza ma non alle Baleari, pensa già al nuovo tridente, con Dusan centravanti, Di Maria a destra e magari Filip Kostic (altro giocatore seguito dalla Signora) a sinistra, aspettando Federico Chiesa che non sarà ancora pronto per l’avvio del campionato (rientro previsto tra settembre e ottobre). Due ali da scudetto per far volare Vlahovic. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.