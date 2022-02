Come racconta Tuttosport, il tridente ha fatto registrare 1,95 expected gol a partita contro 1,54 (gli expected gol sono i gol attesi secondo un parametro che assegna a ogni tiro una probabilità basata su dati statistici storici di segnare, determinata da posizione, tipo di assist e altre variabili) e in particolare ha tirato 14,33 volte a partita contro 12,78. Non solo: i tre hanno effettuato 12,33 attacchi in profondità (ossia passaggi ricevuti entro 20 metri dalla linea di fondo avversaria, cross esclusi), contro 7,6. Di fatto, il doppio.