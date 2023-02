Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo, Massimilianosi è espresso anche sulla prova del tridente composto da Dusan, Federicoe Angel. Ecco il suo pensiero: "Hanno fatto cose buone, potevamo fare meglio vicino all’area e far viaggiare meglio la palla". Da non dimenticare che il gol del momentaneo vantaggio bianconero è arrivato proprio da una splendida combinazione dei tre (lancio perfetto del Fideo, assist dell'azzurro e conclusione in porta del serbo).