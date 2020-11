Ecco la Juve di Pirlo. O meglio dell'EuroPirlo, così come lo definisce Tuttosport. A partire dall'idea sul tridente: "Una delle varianti che frulla nella testa dell’ex genio bresciano è quella di sfruttare al massimo il potenziale offensivo facendo coesistere in un tridente delle meraviglie Paulo Dybala, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Non è fantacalcio, ma è un’idea che richiede tempo per lavorarci e grande disponibilità da parte dei giocatori. Pirlo ci vuole arrivare, però sa benissimo che non si può avere tutto e subito. E soprattutto è consapevole che sia più facile arrivare a certi cambiamenti con la serenità che soltanto il raggiungimento dei primi traguardi garantisce".