Come racconta il Corriere dello Sport, il tridente Dybala-Vlahovic-Morata contro il Verona è piaciuto a tutti: a loro tre, al resto della squadra, ai tifosi, pure a Max Allegri. Ma il tecnico bianconero sa quanto sia fondamentale il concetto di equilibrio, ne parla sempre e comunque, prima e dopo ogni partita. Proprio perché contro il Verona ha funzionato già a meraviglia, in attesa di capire come e quando riproporlo, meglio mischiare di nuovo le carte in Coppa Italia con il Sassuolo.