Un passo alla volta, un altro verso Bergamo. La Juve sta costruendo l'undici che domani affronterà al Gewiss Stadium l'Atalanta. Non sarà una partita decisiva, però è una sfida importante. Anzi: importantissima, perché può indirizzare il percorso del campionato sia dei bianconeri che dei nerazzurri, entrambi nei pressi di un quarto posto che rappresenterebbe il cambio di volta della stagione. L'ULTIMA PROVA - Ecco, Allegri vuole giocarsela alla grandissima. Ecco perché sta pensando seriamente di schierare il tridente pesante sin dal primo minuto. Del resto, l'aveva detto anche alla vigilia, nella conferenza di rito: si può fare. Con il sacrificio di tutti, e cioè di Morata e Dybala (ma anche di Vlahovic), è possibile mettere in piedi nuovamente lo stesso attacco visto con il Verona. A questo punto, Cuadrado potrebbe essere un'arma a partita in corso. Il dubbio resta tra Morata e il colombiano, con il primo in leggero vantaggio.