Com'è il rendimento in trasferta dei bianconeri contro le spagnole? A rispondere è il sito ufficiale della Juve, a poche ore dalla sfida contro il Villarreal allo Stadio della Ceramica: la Vecchia Signora ha vinto tre delle ultime cinque gare esterne in Champions League (il bilancio si completa con un pareggio e una sconfitta), battendo il Real Madrid nel 2017-18, il Valencia nel 2018-19 e il Barcellona nel 2020-21. Tanti successi quanti quelli conquistati dai bianconeri in tutte le 25 precedenti partite in trasferta (in aggiunta a 6 pareggi e 16 sconfitte), considerando tutte le competizioni contro le spagnole. Trend invertito?