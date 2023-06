Ilvuole Gleison. Stando agli inglesi del Telegraph, gli Spurs hanno avviato i primi contatti per conoscere la situazione del difensore brasiliano, approdato alladal Torino solo un anno fa e protagonista di una buona stagione. La sensazione è che già nelle prossime settimane il club possa avanzare un'offerta ufficiale, anche per provare a battere la concorrenza: il classe 1997, infatti, ha attirato su di sè l'attenzione di diverse squadre, comprese altre due big inglesi come- La Juve, da parte sua, non opporrebbe eccessiva resistenza di fronte a una proposta "forte". Come noto, infatti, in un periodo di ristrettezze come quello attuale i bianconeri non considerano incedibile praticamente nessuno, pur con la convinzione di dover monetizzare al massimo ogni eventuale cessione eccellente: nel caso di Bremer, in particolare, servono almeno, diversamente non se ne parla. Resta da capire fin dove il Tottenham (o un'altra pretendente) si potrà spingere.