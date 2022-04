Gli Spurs innamorati di Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Tottenham non aspetterà il prossimo anno per riscattare dalla Juve lo svedese classe 2000, ma pagherà già questa estate i 25 milioni di euro previsti. Da quando il giocatore è arrivato a Londra a gennaio, del resto, ha disputato dieci partite realizzando due gol e cinque assist: un ottimo bottino, che sembra aver convinto il club inglese a intervenire quanto prima per non farselo sfuggire.