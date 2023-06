Sembra essersi sbloccata la situazione relativa a Dejan. Stando a Sky Sport, ilè vicinissimo a riscattare lo svedese dalla, con l'accordo ormai a un passo per un affare da circa. L'esterno classe 2000, da parte sua, contava proprio di restare tra le file degli Spurs, consapevole che in bianconero con Massimilianonon avrebbe trovato spazio.- Come riepilogato nelle scorse ore da Tuttosport, l'accordo firmato inizialmente dalle due società era di 10 milioni di euro per il prestito per una stagione e mezza e 35 milioni per il riscatto nel giugno 2023. Senza l'obbligo, che sarebbe scattato nel caso in cui, oltre al 50% di presenze del giocatore, i londinesi avessero centrato la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo non raggiunto. La Juve aveva investitocomplessivi per Kulusevski, che a questo punto non vivrà un nuovo capitolo all'ombra della Mole. La Vecchia Signora, intanto, inizia a fare cassa...