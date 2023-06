Non è stata ancora definita la posizione di Dejan Kulusevski, in prestito al Tottenham ma che potrebbe fare il suo ritorno in Italia al termine della stagione. Stando a quanto filtra però, gli Spurs sarebbero intenzionati a riscattare l'intero cartellino dello svedese, ma solo alla condizione che Madama faccia uno sconto sul totale da versare e lasciando intendere di non andare oltre i 30 milioni complessivi.