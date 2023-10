La Juve continua a lavorare sul mercato, mantenendo l'attenzione viva su quello che è il centrocampo. I casi di Fagioli e Pogba, infatti, rischiano di far perdere due centrocampisti per molto tempo ai bianconeri e di conseguenza, bisognerà intervenire sul mercato per non farsi trovare impreparati. Uno dei nomi che piace dalle parti della Continassa è quello del centrocampista del Tottenham Hojbjerg, con gli inglesi che non opporrebbero barriere alla sua partenza. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, gli Spursa valutano il cartellino del giocatore attorno ai 30 milioni di euro, cifra alla portata delle casse della Vecchia Signora.