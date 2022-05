Come racconta Gazzetta, gli incontri fissati tra ieri e oggi permetteranno a Cherubini di avere le idee più chiare anche sul fronte delle uscite, in modo da inquadrare bene i contorni economici della campagna acquisti-cessioni, ormai già partita a gran velocità. "In questo domino gioca un ruolo importante anche il futuro dell’americano McKennie: è noto il feeling con Fabio Paratici, manager del Tottenham che ha portato lo statunitense a Torino due estati fa. Nel gioco di Antonio Conte (in vista della Champions) Weston può starci bene", scrive il quotidiano.