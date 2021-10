Ilrecupera pezzi, in vista del Derby di domani contro la, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Ieri al Filadelfia Izzo si è allenato con i compagni: il difensore è recuperato. Gli manca il ritmo gara, perché è rimasto fermo per quasi un mese, ma può rientrare nei convocati per la sfida con la Juve. Il giovane Zima è in pole per sostituire lo squalificato Djidji. Oggi Juric deciderà se portare in panchina Belotti e Zaza (ieri per loro differenziato): una speranza c’è, al limite potrebbero tornare utili per uno spezzone. Differenziato per Ansaldi, a sinistra c’è Aina. Pjaca e Praet si rivedranno dopo la sosta."