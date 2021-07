La Juventus è alle prese con diversi giocatori in uscita da piazzare. Giocatori tornati dai prestiti e su cui il club bianconero non ha intenzione di puntar forte. Uno di questi è un grande talento croato che però è stato irrimediabilmente condizionato dai gravi infortuni patiti negli anni della possibile esplosione. Parliamo disu cui arrivano aggiornamenti da Calciomercato.com: su di lui c'è il Torino, con Davide Vagnati che si è messo già al lavoro per regalare al nuovo allenatore Ivan Juric il suo connazionale Pjaca.