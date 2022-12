Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaLambertoha parlato anche dell'interesse delper Filippo, attualmente in prestito al. Ecco il suo pensiero: "Normale che un ragazzo come Filippo piaccia a tante squadre. L’interesse del Toro non mi stupisce, perché l’adattabilità di Ranocchia è perfetta per il tipo di calcio di. In granata può dimostrare le sue immense qualità, ma anche al Monza sta bene. Normale che non giochi sempre, ricordiamoci che è alla sua prima stagione in Serie A, dove si fa un altro sport rispetto alle altre categorie".