. Niente Juve nel suo futuro, nonostante questi primi allenamenti con il gruppo, perché la carriera di Pjaca non è destinata a restare ancorata alla Continassa e forse nemmeno più legata dai continui prestiti, in giro tra Italia ed Europa. L’esterno offensivo croato è entrato a piedi pari nelle idee del Torino, che sta valutando se provare ad affondare il colpo o meno. Come riporta Sky Sport, sono diverse le valutazioni che la società granata sta portando avanti per capire se può essere un giocatore adatto al progetto.Segnali di un'operazione che le parti conducono, alla ricerca di una soluzione buona per tutti. E la Juve? Sarà uno step successivo, ma la valutazione del giocatore per la cessione è uscita da qualche indiscrezione dei giorni scorsi: superiore ai 5 milioni.