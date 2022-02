7









Obiettivo della Juventus per la sessione estiva di calciomercato è il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer. Il difensore però ha recentemente rinnovato il suo contratto con i granata fino al 2024 spiegando di aver firmato perché crede nel club e nell'allenatore. Sarà difficile strapparlo alla società di Urbano Cairo, tuttavia come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport Bremer potrà partire in estate per un'offerta di circa 40 milioni di euro.