Marko Pjaca, giocatore croato di proprietà della Juventus ma in prestito al Torino non ha convinto per nulla Juric e la dirigenza granata. Per questo motivo come scrive Tuttosport il giocatore farà ritorno nella Torino sponda bianconera in estate. La Juventus dovrà decidere se cederlo a titolo definitivo o se cederlo in prestito nuovamente a qualche altro club.