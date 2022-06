L'obiettivo primario è quello di chiudere la trattativa per il riscatto di Rolando Mandragora entro la fine della prossima settimana: a questo lavora il Torino. Le discussioni con la Juventus è ancora in corso ma il direttore tecnico Davide Vagnati è pronto a presentare una nuova offerta: prestito di un anno con obbligo di riscatto fra 12 mesi intorno ai 10 milioni.



In questo modo la Juventus non metterebbe a bilancio una minusvalenza e il Torino riuscirebbe ad acquistare il centrocampista a una cifra ritenuta accettabile.