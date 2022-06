Buone notizie per la Juve sul fronte finanziario. Il titolo del club, infatti, sta risalendo in Borsa, con una crescita rilevante nel corso dell’ultimo mese. Da inizio maggio, come riportato da Calcio e Finanza, le azioni della società bianconera hanno visto una risalita nel loro valore, tornando alla quotazione appena successiva all’ultimo aumento di capitale.

Nel dettaglio, oggi il titolo ha chiuso a 0,4042 euro per azione (+3,27% rispetto a ieri), dopo aver toccato anche quota 0,4057 euro per azione (+3,6%). Alti anche i volumi, con 11,3 milioni di pezzi scambiati durante le contrattazioni su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 9,8 milioni, mentre la capitalizzazione di Borsa è tornata a superare quota 1 miliardo di euro chiudendo oggi a 1,02 miliardi di euro.

Di crescita si era iniziato a parlare già lo scorso 11 maggio, quando il titolo aveva chiuso a quota 0,2972 euro per azione: da quel giorno, ha concluso 16 delle successive 17 sedute in Borsa sempre in salita, fatta eccezione solo per la giornata in rosso del 24 maggio (-2,2%). Complessivamente, scrive ancora Calcio e Finanza, dall’11 maggio ad oggi il titolo della Juventus è così cresciuto del 36% passando da 0,2972 a 0,4042 euro per azione, con la chiusura di oggi che rappresenta il massimo toccato dallo scorso dicembre.

A favorire la risalita potrebbe essere anche l'"influenza" delle due principali operazioni legate a club calcistici concluse nell’ultimo periodo, come la cessione del Chelsea e del Milan, ma anche la possibile rinnovata fiducia del mercato nella squadra a livello sportivo in vista di un’estate che possa ridare grande competitività alla rosa di Massimiliano Allegri.