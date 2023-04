Il titolo della Juventus in Borsa vola. Oggi, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, le azioni del club bianconero hanno aperto a Piazza Affari in crescita del 6% euro per azione. Poi un piccolo calo. Alti i volumi con già oltre 5 milioni di pezzi scambiati su una media giornaliera di 7 milioni negli ultimi tre mesi. La capitalizzazione ha raggiunto quota 940 milioni di euro, scrive Calcio&Finanza.