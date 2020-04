Dopo le giornate nere che hanno accompagnato la Juventus tra fine febbraio e inizio marzo, il titolo a Piazza Affari comincia a riprendere quota. Infatti, due giorni fa, è stato addirittura sospeso per eccesso di rialzo, con un +11% realizzato ad appena poche ore dall'apertura mattutina. Così, anche oggi in Borsa si è registrata un'altra giornata positiva, dimostrando un trend in linea con quanto visto lunedì. +4,80%, con il prezzo di un'azione che torna a puntare la soglia dell'euro l'una, assestandosi a 0,97 centesimi, dopo quasi un mese trascorso a stazionare attorno allo 0,75. Le oscillazioni di giornata sono state nella norma, con il titolo che ha chiuso in crescendo, raggiungendo il picco massimo proprio alla chiusura dei mercati: nell'ultimo mese, Juventus Spa ha visto una crescita del 35,18%. Un aspetto importante, specialmente in luce di una potenziale ripresa del campionato. Anche i mercati, quindi, reagiscono. Le fluttuazioni nel 2020 sono state significative, con il titolo che ha raggiunto l'1,288 a gennaio e appena lo 0,54 a marzo, in un crollo che ha decretato l'uscita della Juventus dalla "Serie A" della Borsa, il pacchetto FTSI MIB.