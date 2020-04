La Juve continua a salire in Borsa. Tre giorni fa il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo, dopo che aveva registrato un +11% a poche ore dall'apertura. Il trend positivo è continuato anche nella giornata di oggi, che il titolo Juventus ha chiuso in positivo, al +4%. Una vera e propria inversione di marcia rispetto alle giornate nere che avevano caratterizzato l'andamento del titolo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Questa settimana la crescita è stata continua, in attesa di vedere cosa succederà domani.



In giornata è arrivata anche la notizia che la Uefa distribuirà i 70 milioni inizialmente pensati per gli Europei, per la gioia di Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell'Eca: "Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Eca con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l'Eca e i suoi membri".