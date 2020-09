Chiude in lieve perdita il titolo in Borsa della Juventus che concede lo 0,37%. Il valore di un'azione bianconera si attesta a 0,9116 euro. Come riporta BorsaItaliana.it queste sono le performance del club bianconero rispetto ai periodi passati:



Performance 1 mese +6,30%

Performance 6 mesi +33,31%

Performance 1 anno -31,12%



Tra pochi minuti verrà reso noto il comunicato del CDA bianconero sull'approvazione del bilancio a giugno 30, che dovrebbe essere in perdita di circa 70 milioni.