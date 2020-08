1









Il titolo in Borsa della Juventus chiude in leggero rialzo. Il titolo bianconero ha guadagnato lo 0,42% a Piazza Affari ma come riporta Borsaitaliana.it le performance del titolo in Borsa del club bianconero perdono il 3,42% rispetto ad un mese fa, il 26,39% rispetto a sei mesi fa e addirittura il -31,95% rispetto ad un anno fa. Ad oggi un'azione della Juve costa ​0,915 euro. Oggi si è chiusa in leggero rialzo una giornata comunque positiva.