Ospite della redazione di Calciomercato.com, il rapper e tifoso bianconero Shade ha parlato della sua delusione per l'uscita della Juve dalla Champions League: "Quella con il Villarreal è stata la partita più brutta che io abbia mai visto allo Stadium. Allegri avrebbe dovuto fare qualche cambio prima, purtroppo si è sentita l'assenza di Bonucci e Chiellini. Per lo scudetto dovrebbero suicidarsi Milan, Inter e Napoli. Quest'anno la Juve non è neanche paragonabile come gioco a queste tre grandi squadre, c'è un grande divario. Basti pensare a come sono uscite l'Inter (vincendo a Liverpool) e la Juve con il Villarreal... Spero nel quarto posto in classifica e in un buon mercato per giocarsela meglio nella prossima stagione".

E su Dybala: "E' una rottura, anche per noi tifosi. Speravamo che si risolvesse mesi fa, invece non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza e i segnali che arrivano non sono belli. lo lo terrei perché Paulo è il calciatore più forte tecnicamente della Juve, se va all'Inter potrei buttarmi dalla finestra. In caso di addio, più che Zaniolo, vorrei un grande colpo di mercato a centrocampo. Vedo difficile un ritorno di Pogba, ma mi piacerebbe che la Juve prendesse un giovane da far esplodere. Un po' come era successo a suo tempo proprio con Pogba e ancora prima con Vidal, quando Marotta veniva preso in giro per aver comprato un bagnoschiuma e invece poi il campo ha dimostrato che non si era affatto sbagliato. Brozovic è il miglior centrocampista della Serie A e l'Inter resta favorita per lo scudetto, spero in un pareggio nel derby d'Italia a Torino".