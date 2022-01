Intervistato sul tema da La Gazzetta dello Sport, il deejay radiofonico e noto tifoso bianconero Linus ha detto la sua su Paulo Dybala e sul suo rinnovo con la Juve, che appare sempre più in bilico. Ecco il suo pensiero: "È esploso adesso, ma in verità è un caso che dura da cinque anni. Cinque stagioni piene di perle, ma anche di infortuni e di un rendimento non sempre all’altezza delle speranze iniziali. Se trovassero un punto d’incontro coerente con il momento storico che stiamo vivendo sarebbe ora di chiudere, ma certamente non a cifre esagerate, impossibili. D’altronde, non vedo la fila alla porta, e la stessa Inter, a quanto si dice, offrirebbe sette milioni e mezzo all’anno. A quella cifra penso che la Juventus dovrebbe chiudere anche adesso, senza aspettare. Ma non di più… Arrivabene ama da sempre giocare a fare Clint Eastwood, però ho apprezzato il modo discreto con il quale si è avvicinato al suo ruolo. Credo e spero che adesso abbia le idee chiare. Sono comunque convinto che alla fine “La Joya” rimarrà anche l’anno prossimo".