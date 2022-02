Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, il conduttore e tifoso bianconero Massimo Giletti ha detto la sua sulla Juve alla luce della partita di ieri sera contro il Verona. Ecco le sue parole: "Vlahovic mi ha ricordato Higuain all'esordio. Sono giocatori che fanno la differenza, Vlahovic ha trascinato anche lo stadio. Ho visto tanta carica, anche in giocatori che di solito non incidono come Rabiot. Arthur invece non è stato all'altezza. A centrocampo, rispetto alle altre, la Juve non ha ancora un livello altissimo, ma i tre davanti, con Morata in versione Mandzukic, possono portarla tra le prime. Scudetto? La Juve ha perso il treno troppo tempo fa".