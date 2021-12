Intervistato da Sportweek, il cantante(dell'ex duo "Benji & Fede") ha raccontato la sua storia di calciatore mancato parlando anche della, la squadra che tifava da bambino. "Ricordo sempre la mia doppietta allo Juventus Stadium, con la Nazionale Cantanti, un'emozione incredibile. Da bambino tifavo Juve, mio papà era juventino. Avevo la maglia di Zidane e non me la toglievo mai di dosso. Non è mai troppo tardi per raddrizzare la stagione della Juve? Glielo auguro. È una stagione decisamente difficile. E quando sei abituato a vincere, a vivere sul tetto e improvvisamente va male, l'umore ti batte giù. Brutte batoste. Ma in campo conta solo quanto ci credono, l'energia che ci mettono. Sono fiducioso".