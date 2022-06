Rischia di svanire, per la Juventus, il tesoretto di mercato derivante dalle cessioni di Mandragora e Pjaca al Torino. Per quel che riguarda l'esterno offensivo croato, come riporta La Stampa, i granata non sono disposti a rilanciare e dopo una stagione deludente lo lasceranno tornare alla Continassa; sarà compito della dirigenza bianconera trovargli nuova collocazione.



Mandragora, invece, è un profilo su cui Juric vorrebbe continuare a puntare. Svanito l'obbligo di riscatto a 9 milioni, l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo scade il 17 giugno e vale 14 milioni. I contatti tra le parti sono continui, ma l'offerta del Torino, ad oggi, è inferiore agli 8 milioni, troppo poco per la Juventus. Alla finestra ci sono Fiorentina e Roma, interessate al calciatore.