Da una parte e dall’altra. La Juve accatasta risorse, prepara strategie, in vista della sessione estiva di mercato che promette di essere scoppiettante. Sono già numerosi i nomi in orbita bianconera, ma dove reperire i soldi? Sicuramente dalle cessioni, dai calciatori in prestito che saranno riscattati dalle nuove squadre di appartenenza e, poi, dai risultati sportivi. In questo senso, a fare il punto è Tuttosport.



Ad oggi, la Juventus metterebbe in cassa 17 milioni e 400 mila euro derivanti dal quarto posto in campionato (16 milioni e 200 mila; 14.2 dalla Lega Serie A e 2 dal market pool Champions League) e dalla finale di Coppa Italia. Nella più ottimistica delle ipotesi, la quota potrebbe salire a 23 milioni e 600 mila euro, in caso di sorpasso al terzo posto della classifica e vittoria a Roma contro l’Inter. Un differenziale di 6 milioni e 200 mila euro, un tesoretto che può aumentare la potenza di fuoco della Juventus sul mercato.