Il mercato sta per entrare nel vivo. I bianconeri lavorano ai rinnovi, prendono decisioni drastiche e fanno anche i conti. Tutto per mettere da parte un tesoretto per il mercato, in cui andranno conteggiati anche i soldi dei prestiti. Come, ad esempio, Merih Demiral finito nell’ultima estate all’Atalanta: 3 milioni subito per avere il turco, con un diritto di opzione che - a meno di clamorose sorprese - verrà fatto valere a fine stagione e che porterebbe nelle casse bianconere altri 28 milioni, tra parte fissa e bonus. Demiral è stato molto apprezzato all’Atalanta, che pensa di confermarlo e non di metterlo immediatamente sul mercato, come era capitato con Cristian Romero. Lo riporta Tuttosport.