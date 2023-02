Classifica alla mano, Salernitana-Juventus comincia in un clima da scontro diretto. “Viene da ridere, ma è così”: con queste parole lo stesso Max Allegri accompagna l'importanza del match contro il gruppo di Davide Nicola e l'obiettivo salvezza che a questo punto la Juve deve raggiungere. Puntando al massimo poi attraverso le coppe: c'è la Coppa Italia per andare in Europa League, c'è l'Europa League per conquistare un posto in Champions. Mica facile, ma la Juve ci proverà. Anche perché senza Champions si farà dura dalle parti della Continassa, almeno un sacrificio (almeno uno) sul mercato sarà necessario: il nome più pesante è sempre lo stesso, quello di Dusan Vlahovic, ogni offerta da almeno 90 milioni in su dovrà essere valutata con attenzione dal club bianconero, forse è stata più la pubalgia che non la valutazione a frenare gli assalti delle grandi di Premier già a caccia di una punta persino a gennaio. C'è però una via alternativa su cui la Juve ha provato a costruire un tesoretto fin dalla scorsa estate. Ma con il passare dei mesi proprio questo tesoretto è diventato più che mai “virtuale”, un po' come la stessa Juve pensata in estate e mai vista. Ci sono 150 milioni più altri 9,5 di bonus in ballo solo per i giocatori già in prestito, più della metà sembrano essere già sfumati, i rimanenti sono tutt'altro che certi.Scopri tutto in gallery