Porte girevoli per i terzini in casa Juve. Di incedibili nell'organico bianconero ce ne sono infatti ben pochi, e uno dei tanti reparti dove è richiesto un rinnovamento, o quantomeno un arricchimento, è quello delle corsie laterali. Specialmente a sinistra, dove Alex Sandro-Frabotta è un tandem che può e va rinforzato.



Su Tuttosport oggi in edicola troviamo un punto della situazione, con tre nomi papabili per vestire il bianconero nella prossima stagione: Il primo è quello di Emerson Palmieri, ben conosciuto in Italia ma che al Chelsea quest'anno ha trovato pochissimo spazio. L'italobrasiliano si trova nell'età della massima maturità e un rilancio in un club che creda in lui è un'ipotesi da non scartare.

Poi c'è chiaramente Robin Gosens: lui vuole misurarsi con una big, preferibilmente nella sua amata Bundesliga ma Juventus o Inter non sarebbero certo opzioni da buttare, anzi... Solo che se l'Atalanta continua con questo trend da grande squadra e Percassi non ha bisogno di vendere, anche i buoni rapporti tra le società rinsaldati dall'operazione Romero potrebbero non bastare.

E allora ecco il terzo candidato nel casting mancino: Jose Gayà, del Valencia. Il suo contratto scade nel 2023, ma per ora non arriva la fumata bianca del rinnovo. Il tempo c'è, naturalmente, ma i rumors di mercato tornano a intervalli regolari...