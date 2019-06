La fascia destra resta ancora un rebus, con il dubbio Cancelo e altrettanti dubbi su chi lo potrebbe rimpiazzare. Dalle pagine di Tuttosport arriva una soluzione alternativa, come si dice in questi casi, "interna". Infatti, il nodo potrebbe sciogliersi senza andare a pescare sul mercato: per Sarri, il terzino destro ​ideale potrebbe essere infatti Juan Cuadrado che, dopo aver chiuso da titolare con Allegri la scorsa stagione, si sta rivalutando anche in Copa America con la Colombia. Cuadrado come Azpilicueta, quindi, arretrato sulla linea a quattro al Chelsea proprio da Sarri, ma non solo: anche Mattia De Sciglio scalpita. L'opzione per l'ex Milan di giocarsi le sue possibilità resta viva, complice anche il raffreddamento della pista Hysai dal Napoli, ex pupillo del neo-tecnico bianconero.