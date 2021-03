La richiesta dipuò diventare obiettivo di Andrea Pirlo. La Juve tiene d'occhio Danny, esterno del Tottenham. Il giocatore può arrivare praticamente gratis per i bianconeri. Il motivo? Qualche screzio con Mourinho, oggi è di fatto fuori rosa per l'allenatore portoghese, che si gioca la conferma agli Spurs ma che ha praticamente messo la parola fine sull'esperienza londinese di Rose. Che ora cerca squadra e che potrebbe trovarla proprio in Italia, dove un anno fa era stato richiesto. All'epoca piaceva a Maurizio Sarri, stavolta dovrà 'convincere' Andrea Pirlo. Sull'out mancino, la preferenza resta Robin Gosens