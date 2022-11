All'inizio qualche difficoltà l'ha trovata, lo ha ammesso anche Pavel. Con l', però, è arrivata la consacrazione definitiva.. Di lui parla l'edizione odierna di Tuttosport, riflettendo sul fatto che nel caso dell'esterno serbo, dopo qualche sbuffo e critica da parte dei tifosi,, rivelando la versione migliore di un giocatore che ha evidentemente nella capacità di sfornare assist la sua dote migliore, tanto che sui 20 gol realizzati in campionato dai bianconeri 5 sono arrivati proprio da un suo passaggio decisivo, in movimento o da corner.Infaticabile e indistruttibile, l'ex Eintracht Francoforte può arare la fascia sinistra anche venti volte in una partita, per poi crossare per i compagni al posto giusto e al momento giusto. Pagato complessivamente, Kostic si è rivelato uno degli acquisti più utili ed efficienti del mercato estivo, o almeno questo è ciò che dimostra il campo. Davanti a lui, ora, le ultime due partite in bianconero prima della sosta e poi ilcon la Serbia. Guardando ancora oltre l', per puntare a una doppietta - dopo la vittoria dello scorso anno - che avrebbe dello storico.