Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Eintracht Francoforte Oliver Glasner ha parlato anche di Filip Kostic, esterno serbo nel mirino della Juve. L'allenatore ha spiegato che si aspetta di ritrovare il giocatore all'inizio del ritiro estivo, previsto già la prossima settimana, ma per lui la pista bianconera sembra particolarmente calda, tanto che secondo le ultime notizie la Vecchia Signora l'avrebbe già "bloccato". Come reagirà il tecnico?