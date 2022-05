Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha parlato anche di Aaron Ramsey. Ecco le sue dichiarazioni sul gallese: "Per noi Aaron è un giocatore importante, è stato alla Juventus fino a gennaio. Purtroppo non ha giocato molto né con noi, né con la Juventus. Ha avuto qualche problema di troppo con gli infortuni, io avrei voluto dargli più spazio. Però nelle ultime settimane sta migliorando, è arrivato a essere più forte, ha giocato nelle ultime settimane e nelle ultime due partite. Sono contento di lui, in queste partite c'è bisogno di esperienza, anche se abbiamo già molti giocatori che hanno disputato una finale".