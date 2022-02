Il tecnico dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha parlato dell'arrivo di Aaron Ramsey dalla Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono assolutamente felice di poter aggiungere alla nostra rosa un giocatore della qualità, dell'esperienza e della leadership di Aaron. Non appena è stato proposto speravo che facessimo il possibile per portare a termine l'accordo. Un enorme merito deve andare alla società per il lavoro svolto su questo fronte. Non vedo l'ora di dare il benvenuto ad Aaron".