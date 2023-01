Ilha pubblicato sul proprio sito le motivazioni legate all'ultimopresentato dallapere lo scudetto assegnato all'Inter. Dichiarato poi inammissibile, contestava "la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011, n. 219/CF che respinse l'Istanza di revoca della Juventus del provvedimento del Commissario Straordinario di assegnazione del titolo ad altro Club per scorrimento della graduatoria". "Il ricorso - come si leggeva sul bilancio del club bianconero chiuso al 30 giugno 2022 - precisa che l'Istanza non mirava ad ottenere una sanzione disciplinare, per evitare l'ovvia risposta, fatta propria dal Consiglio Federale, che la materia è devoluta esclusivamente alla Giustizia Sportiva e non agli Organi di governo della Federazione".Nelle sue motivazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato tutta la situazione legata al ricorso. Il "problema" - come rilevato da Calcio e Finanza - sta nel fatto che la lettura è resa pressoché impossibile dai numerosi- presenti a decine in ognuna delle 29 pagine del file - inseriti all'interno del testo e riferiti a soggetti e sentenze precedenti.