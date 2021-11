Aaronè stato protagonista di una prestazione super con il suo, che ha battuto 5 a 1 lanella partita di questa sera valida per la qualificazione ai. Il centrocampista della Juventus è stato autore di una doppietta e di una prestazione che ha trascinato la squadra: qualcosa che è consuetudine con la maglia del Galles, ma che non si è mai vista con quella bianconera. Questa sera, Ramsey ha scalato la classifa dei trend topic di twitter: questo a causa delle decine di messaggi dei tifosi juventini, che non si capacitano di come sia possibile questa trasformazione.