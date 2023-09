La Juventus per sostituire in rosa Paul Pogba dovrebbe aspettare nel caso il mercato di gennaio. C'è però l'opzione di ricorrere ai giocatori svincolati. Tra questi, c'è il portoghese Xeka, ex Lilla e Rennes, il Papu Gomez, l'ex Bologna Roberto Soriano e Marco Benassi, come riferisce Repubblica Torino.